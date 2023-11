Calcio D, Antonioli: “Il Forlì deve restare umile”

«Una gara iniziata male e finita peggio». Così il tecnico Mauro Antonioli commenta la sua prima sconfitta alla guida del Forlì (1-3 con il Corticella). Una sconfitta meritata per quanto visto nel primo tempo, mentre nella ripresa, «avremmo potuto tranquillamente pareggiare o vincere. Non siamo però stati bravi nell’approccio, complicandoci la vita da soli. Non cercavamo le cose semplici, eravamo lenti nel giro palla e non cercavamo gli attaccanti. Avendo schierato le due punte col trequartista avremmo dovuto verticalizzare subito il gioco, invece, non l’abbiamo fatto, consentendo al Corticella di chiudersi. Nel secondo tempo, pur avendo le situazioni per riaprirla, non le abbiamo concretizzate».

Per Antonioli, sono più i demeriti del Forlì dei meriti degli avversari. «Loro arrivavano primi sulle seconde palle e a livello fisico ci hanno sovrastato ma non ho visto un Corticella più organizzato di noi. Ha avuto più fame e questo non deve accadere: non possiamo pensare di essere diventati una squadra forte, dobbiamo restare umili, invece, nel primo tempo, ho visto una leggerezza che non possiamo permetterci». E chiude criticando i comportamenti del Corticella: «Bisogna anche saper vincere».