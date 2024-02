Calcio D, Antonioli: “Forlì, ora la classifica è bella e appagante”

Una partita dai due volti con Mauro Antonioli che preferisce, il terzo, quello finale, quando sorridente è uscito da un campo che saluta il Forlì al secondo posto in classifica. «In passato abbiamo subito beffe nel finale, quindi, c’è stato da preoccuparsi fino al termine perché anche in questa partita sono stati ripetuti errori antichi. Nel primo tempo, ad esempio, dovevamo chiudere la partita ed invece è arrivato il pareggio della Pistoiese, il secondo è stato una battaglia in cui si è giocato poco al calcio ma è venuto fuori il nostro carattere».

Forlì con il nuovo modulo di gioco, perché il 3-4-2-1 invece del consueto 4-3-3.

«Stiamo cambiando e già con l’Imolese abbiamo sperimentato questo sistema che ci consente di costruire meglio l’azione da dietro ed infatti la squadra ha creato parecchie occasioni da gol. C’è da migliorare ancora nel possesso palla e nella fase difensiva. Alla Pistoiese abbiamo concesso molto poco a parte il gol». Decisivo ancora una volta Babbi. «Meriterebbe di giocare ma devo fare delle scelte. Tutti quelli che entrano dalla panchina lo fanno sempre con lo spirito giusto».

La classifica sorride: «E’ bella e appagante. Questa era una giornata che sulla carta poteva esserci favorevole e così è stato»