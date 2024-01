Calcio D, Antonioli. “Forlì, intensità in una gara sporca”

Voleva riprendere il discorso da dove l’aveva lasciato alla fine del 2023 e ci è riuscito, allungando la striscia vincente del Forlì. Del 2-0 col Progresso, però, il tecnico biancorosso Mauro Antonioli prende soprattutto i tre punti e qualche sprazzo di partita. «La gara non mi ha fatto impazzire, anche perché le condizioni del campo erano difficili e il Progresso è più abituato di noi a queste situazioni, giocare sempre palla a terra era dura, nel primo tempo abbiamo sofferto un po’, per fortuna siamo riusciti ad andare in vantaggio, grazie alla grande parata di Pezzolato prima del gol di Pecci, poi nella ripresa con l’ingresso di Bonandi abbiamo fatto 20’-25’ alla grande».

Nel finale, invece, il Forlì ha rischiato troppo, forse perché si è fatta sentire l’assenza dei due difensori centrali titolari, Drudi e Maggioli.

«Abbiamo sofferto e questo non mi è piaciuto, però è anche il modo di giocare dei nostri avversari che ci ha messo in difficoltà: quando gli emiliani venivano aggrediti scavalcavano il centrocampo e giocavano su queste seconde palle. Il Progresso ha lottato e disputato una buona partita, ha giocatori validi, però la classifica parla chiaro: a livello qualitativo la differenza c’è anche se poi devi mettere altrettanta intensità per vincere gare sporche come oggi (ieri, ndr) e questa è la crescita che sta avendo la nostra squadra».

Tre punti, quindi, che pesano: «Ci teniamo la vittoria in una partita complicata, un po’ perché dopo la sosta è sempre un’incognita, un po’ per le condizioni proibitive del campo. Se l’abbiamo portata a casa significa che abbiamo una base solida su cui costruire qualcosa d’importante».

A questo punto, visti i movimenti effettuati sul mercato, il Forlì non può nascondersi: «Possiamo giocarcela sino alla fine, tuttavia il campionato è lungo e il lotto

delle pretendenti, con Ravenna, Carpi e Corticella, agguerrito. Si deciderà in primavera».