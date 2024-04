Biglietti Ravenna-Forlì: via alla prevendita per il settore ospiti

Da oggi, mercoledì 3 aprile sono disponibili in prevendita i biglietti per il settore ospiti, curva sud, in vista del derby Ravenna-Forlì di domenica al Benelli (ore 15). Per i tifosi biancorossi sarà possibile entrare allo stadio esclusivamente con il biglietto acquistato in

prevendita che si chiuderà sabato 6 aprile alle 19. I residenti nella provincia di Forlì-Cesena potranno acquistare i biglietti esclusivamente nel settore ospiti.

I biglietti in prevendita sono acquistabili nei punti vendita Vivaticket accreditati riportati di seguente:

● Edicola Bartolucci, via Seganti 3/A

● Punto SNAI Forlì, viale Roma 147

● Tabaccheria Framar (punto SNAI), via Gramsci 98

● Punto SNAI Bertini, via Eugenio Bertini 94

● La Caffetteria, via Ravegnana 146/A

● Tabaccheria Casadei, via Saffi 56 (Forlimpopoli)

● Tickettando, via Calvino 77 (Forlimpopoli).

I prezzi

Il prezzo dei biglietti nel settore ospiti. Intero 10 euro, under 14 un euro (se accompagnati da un adulto), ridotto (donne, over 65) 8 euro. Al costo d’acquisto del biglietto saranno applicate le commissioni di prevendita Vivaticket.

Parcheggio ospiti

La tifoseria ospite potrà parcheggiare le proprie autovetture nel parcheggio pubblico situato nel retro del palazzo della Confartigianato con accesso tramite Via Bassa.