Avanti con Alessandro Miramari: il grande artefice della promozione allenerà il Forlì anche in Serie C

Avanti insieme. Il Forlì ha annunciato il rinnovo del contratto di Alessandro Miramari: sarà il grande artefice della promozione a guidare i Galletti in Serie C: «La Società Forlì FC, a partire dal suo presidente Gianfranco Cappelli, è lieta ed orgogliosa di poter annunciare che Alessandro Miramari sarà allenatore dei galletti anche per la stagione sportiva 2025/26. Il tecnico bolognese classe 1970 ha guidato i biancorossi nella cavalcata verso la Serie C, in una stagione con numeri senza precedenti. Media punti di 2,47 a partita, 75 gol fatti, il nuovo record di 13 vittorie consecutive a coronare una storica promozione. La conferma della panchina sarà il segno della continuità, nonché il primo passo per la nuova stagione sportiva che ci vedrà protagonisti nel campionato professionisti. A Miramari il migliore in bocca al lupo per il prosieguo di questa stagione sportiva e la prossima che si aprirà ancora insieme».

Dopo la splendida vittoria di ieri sulla Sambenedettese (3-1) nella prima giornata della Poule Scudetto-Gruppo 2, i biancorossi torneranno in campo domenica a Livorno. Mercoledì, invece, alle ore 16 si giocherà Sambenedettese-Livorno.