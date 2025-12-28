Al Forlì non piace prendere la valigia e iniziare a viaggiare

Il dato preoccupante è che, riavvolgendo il nastro delle ultime trasferte, il Forlì ha fatto sempre peggio. Contro la Juventus Next Gen, infatti, la sconfitta era stata di misura (1-0) e piena di rimpianti: il palo e la traversa di Petrelli, il rigore, sempre su Petrelli, prima assegnato poi revocato, l’errore di Saporetti in occasione del gol di Felipe. Con la Pianese, il primo tempo da incubo era stato riscattato dalla reazione nel secondo, valsa la parziale rimonta dal 3-0 al 3-2. Ad Ascoli e, soprattutto, Perugia, invece, c’è davvero poco da salvare. In trasferta, il bilancio della squadra di Miramari è, quindi, deficitario, con ben sette sconfitte (alle ultime quattro, vanno sommate quelle per 1-0 di Arezzo e Rimini, poi escluso dal campionato, e il 2-1 di Pontedera) e appena tre vittorie (l’1-2 in rimonta contro la Sambenedettese, lo 0-2 con la Torres e il pirotecnico 2-3 di Livorno), senza nemmeno un pareggio.