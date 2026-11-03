Adesso il Forlì ha perso la bussola: il trend delle ultime 5 gare fa paura

Se in trasferta si perde e in casa non si vince, si fa poca strada, anzi, si retrocede. Il 2-0 subito a Campobasso ha confermato, purtroppo, il trend preoccupante imboccato dal Forlì negli ultimi cinque turni, col terzo ko di fila lontano dal Morgagni e i pareggi interni contro Livorno (1-1) e Pianese (0-0).
Se non si può parlare apertamente di crisi è unicamente perché i Galletti mantengono ancora due punti di vantaggio sulla zona play-out. Per il resto, gli ingredienti ci sarebbero tutti: per la seconda volta di fila, la squadra di Campedelli non ha segnato e non ha nemmeno costruito occasioni per farlo, tolta quella fallita all’86’ da Attasi davanti alla porta, mentre dietro, dopo il primo clean sheet con i toscani, è tornata subito a prendere gol. Ancora una volta, sono risultati fatali gli errori dei singoli: il rinvio svirgolato da Petrelli a servire Bifulco, l’autorete di Palomba sul cross di quest’ultimo, lo stop sbagliato da Macrì che propizia la prodezza balistica di Maisto.