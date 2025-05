A Forlì il leader è Sbardella, il difensore con due lauree: “Scopro mondi che mi appassionano”

Parlare con Luca Sbardella è come snocciolare l’alfabeto della Serie D. Il difensore del Forlì può infatti essere considerato uno dei massimi esperti del campionato di quarta serie avendo disputato partite in ben 5 gironi (dal C al G in ordine alfabetico) per un totale di 315 incontri. Eppure, prima di quest’anno Sbardella aveva vinto il campionato solo un’altra volta, giocando l’unica volta in Serie C con il Campobasso mentre nella passata stagione era arrivato al secondo posto con la maglia della Sambenedettese nel girone F. Alla corte di Miramari il difensore romano si è rivelato anche come uno dei punti di riferimento all’interno dello spogliatoio dei Galletti: «È il mio modo di essere - racconta Sbardella - un aspetto caratteriale che mi contraddistingue. Non sono uno che sta isolato o pensa solo ai fatti propri, cerco di rendermi utile agli altri cercando di aiutare, spronare, incoraggiare perché fa parte della mia personalità. Poi se questo ruolo è stato importante non sono io che devo dirlo ma altri che devono apprezzarlo, certamente questa unità di intenti è stata un prezioso valore aggiunto».

Nel cammino del Forlì, Luca Sbardella con 31 presenze si è posto in evidenza per sicurezza, impegno e determinazione: «Un giudizio sul girone vinto con il Forlì? Molto competitivo per la presenza di squadre forti e blasonate. Abbiamo compiuto un’impresa e noi avendola vissuta da dentro sappiamo quali e quante difficoltà abbiamo superato».