Sono considerati provenienti dal proprio settore giovanile i calciatori nati successivamente al 1° gennaio 2003 che siano stati tesserati con la società, anche a titolo temporaneo, per almeno due stagioni sportive, anche non consecutive, nel corso di ciascuna delle quali dovranno aver svolto attività prevalente in una delle seguenti rispettive categorie giovanili: Primavera, Under 18, Under 17, Under 16, Under 15, Juniores Prov./Reg./Naz., Allievi Prov./Reg., Giovanissimi Prov./Reg. ed Esordienti. Nella gara di campionato ogni società potrà inserire almeno 5 elementi provenienti dal vivaio.

Per ciascuna gara di Campionato il minutaggio sarà determinato solo in caso di raggiungimento della soglia minima di 271 minuti giocati e fino alla soglia massima di 450 minuti giocati e pertanto nel caso non venga raggiunta la soglia minima nella gara, alla società verrà registrato il risultato di 0 minuti giocati. Invece nel caso venga superata la soglia massima nella partita, alla società verrà registrato il risultato di 450 minuti giocati. Ai fini del calcolo del minutaggio saranno presi in considerazione i minuti giocati complessivamente da parte di calciatori nati successivamente al 1° gennaio 2004, fino ad un massimo di due calciatori nati successivamente al 1° gennaio 2003 (numero massimo per ciascuna gara), invece il solo minutaggio dei calciatori inseriti nella lista settore giovanile verrà registrato e considerato ai fini della ripartizione delle risorse, a prescindere dalla circostanza che nella gara la società non abbia raggiunto la soglia minima di 271 minuti giocati. Qualora una società, all’esito del conteggio effettuato ogni 7 gare, raggiunga la soglia complessiva di 1897 minuti, considerando comunque la soglia massima di 450 minuti giocati per gara, le verrà corrisposto il corrispettivo relativo al minutaggio effettuato anche per quelle gare nelle quali non era stata raggiunta la soglia minima dei 271 minuti giocati. Per ogni calciatore verranno presi in considerazione i minuti giocati comprensivi dei minuti di recupero del 1° e 2° tempo, fino ad un massimo di 90 minuti per ogni gara. Ogni quota sarà calcolata, in via provvisoria, alla 7a, alla 14a, alla 21a, alla 28a e alla 35a giornata e successivamente erogata, mentre non verranno presi in considerazione i minuti giocati nelle ultime tre giornate.