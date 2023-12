Forlì, morto Giovanni Zoppelli, storico arbitro di calcio

Lutto nel mondo degli arbitri di calcio forlivesi. “Nella giornata di ieri - annuncia l’Aia di Forlì - è venuto a mancare Giovanni Zoppelli, Presidente Onorario della Sezione AIA Mauro e Marcello Greggi di Forlì. Giovanni, classe 1925, diventa arbitro nel 1947. Giunge a livello nazionale nel 1957 per esser poi inquadrato come assistente (all’epoca guardalinee) alla Can dal 1959 al 1971. Nel 1974 diventa presidente di Sezione, incarico che mantiene fino al 1982 per poi continuare a collaborare con la sezione ricoprendo il ruolo di rappresentante AIA presso il Giudice Sportivo di Forlì fino al 1998. Giovanni ha dimostrato il suo grande attaccamento alla Associazione, continuando a frequentare assiduamente la Sezione e non mancando di dare il proprio contributo fino a pochi mesi fa. Lo ricordiamo con grande affetto e nel suo ricordo ci sforzeremo di svolgere sempre al meglio i compiti che ci sono affidati”.