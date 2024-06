Festa Sammaurese: è suo lo scudetto Under 18 dilettanti

Sammaurese sul trono d’Italia con la sua Under 18 che ha vinto lo scudettino dilettanti. Contro la squadra laziale dell’Aranova è finita 3-1 dopo essere stata in vantaggio 3-0 fino all’89’ (gol di Fratta, Groppi su rigore e Forti). A premiare i giallorossi di Pino Lorenzo è stato il presidente della Lnd Giancarlo Abete, in una cerimonia che ha visto anche la presenza del nuovo sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi: «Da calciatore ho vissuto tante belle situazioni, da allenatore questa la metto tra le esperienze più positive – le parole del tecnico Lorenzo – il nostro è un progetto di tre anni di cui oggi stiamo raccogliendo i frutti. Sulla carta l’Aranova era favorita, ma noi l’abbiamo affrontata bene».

Da segnalare che Frosio e Di Novella hanno già esordito anche in prima squadra in Serie D.

Filippo Fabbri

© RIPRODUZIONE RISERVATA