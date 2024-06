Fantastica Sammaurese: l’Under 18 conquista la finale scudetto - Gallery

Un’altra puntata di un’annata da favola per l’Under 18 della Sammaurese. I ragazzi di Pino Lorenzo hanno conquistato la finale scudetto dilettanti che andrà in scena domenica prossima al Centro Federale di Firenze contro i pari categoria dell’Aranova di Roma. Oggi i giallorossi hanno conquistato il pass per la finale aggiungendo l’ennesima vittoria alla loro grande stagione. Al Macrelli la Sammaurese non ha dato scampo alla Nuova Lanese imponendosi con un inequivocabile 5-0 grazie alle reti di Groppi (doppietta), Di Novella, Forti e Bartolini.