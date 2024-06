Faenza, Cavina alla Ferguson: sarà allenatore e direttore sportivo

Nicola Cavina è il nuovo allenatore del Faenza Calcio. Subentra ad Agostino Vezzoli che ha concluso la sua esperienza dopo aver riportato la squadra in Eccellenza al termine dei play off. Già allenatore della formazione Under 19 Juniores da diverse stagioni, con importanti risultati, Nicola Cavina assume il ruolo di manager o di coach come si intende nel calcio inglese visto che continuerà a svolgere anche la funzione di direttore sportivo ricoperta in questi anni.

Una figura dunque a 360 gradi che conferma il suo forte legame con i colori biancazzurri del Faenza Calcio dove è entrato come tecnico del settore giovanile nel 2012, nominato poi responsabile del settore giovanile nel 2014 e un anno dopo anche direttore sportivo.