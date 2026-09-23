EccoC | Valentino Coveri e l’eleganza della punta. “Roger” Rabbi, il centravanti che nessuno incastra PODCAST

Calcio
EccoC | Valentino Coveri e l’eleganza della punta. “Roger” Rabbi, il centravanti che nessuno incastra PODCAST

Se ad Arzignano si fanno “Sogni d’oro” con i gol di Nanni e Moretti, le due romagnole del Girone B rispondono con le reti del giocatore più elegante dell’intero panorama calcistico italiano, Valentino Coveri (nomen omen, in questo caso pure doppio), e con quelli di un personaggio che sembra uscito dai fumetti e che tutte le difese provano invano ad incastrare, Simone “Roger” Rabbi. Quattro gol, tutti decisivi, in 5 partite per il forlivese Coveri; cinque reti in altrettante gare per il giallorosso Rabbi, il cui cartellino è stato lautamente pagato dal Ravenna ma che sul campo sta dimostrando tutto il suo reale valore. Il Ravenna, 9 punti in una settimana, continua la sua lotta al vertice contro la capolista Spezia (con la Reggiana come terzo incomodo). Il Forlì, 5 punti e nessuna sconfitta in 8 giorni, prosegue nella sua crescita alla ricerca di una felicità chiamata salvezza.

Un podcast sulla Serie C Girone B

Si intitola EccoC ed è il nuovo podcast che il Corriere Romagna ha deciso di dedicare al Girone B del campionato di Serie C. Un podcast curato da Alessandro Burioli e Lorenzo Lucchi in cui si parla del Forlì e del Ravenna, con commenti e approfondimenti settimanali sulle due formazioni romagnole di terza serie che si affacciano alla stagione 2026-2027 con ambizioni differenti. Se il Ravenna punta a vincere il campionato e confida che l’effetto-Ronaldinho possa dare una spinta in più alla squadra di Andrea Mandorlini sulla strada che conduce alla Serie B, il Forlì ricco di giovani ha come obiettivo la salvezza ma di certo alla squadra di Nicola Campedelli non mancherà la voglia di stupire.

EccoC sarà in rete, sul canale Youtube e sul sito del Corriere Romagna, ogni mercoledì mattina alle ore 7.

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