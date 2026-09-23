EccoC | Valentino Coveri e l’eleganza della punta. “Roger” Rabbi, il centravanti che nessuno incastra PODCAST

Se ad Arzignano si fanno “Sogni d’oro” con i gol di Nanni e Moretti, le due romagnole del Girone B rispondono con le reti del giocatore più elegante dell’intero panorama calcistico italiano, Valentino Coveri (nomen omen, in questo caso pure doppio), e con quelli di un personaggio che sembra uscito dai fumetti e che tutte le difese provano invano ad incastrare, Simone “Roger” Rabbi. Quattro gol, tutti decisivi, in 5 partite per il forlivese Coveri; cinque reti in altrettante gare per il giallorosso Rabbi, il cui cartellino è stato lautamente pagato dal Ravenna ma che sul campo sta dimostrando tutto il suo reale valore. Il Ravenna, 9 punti in una settimana, continua la sua lotta al vertice contro la capolista Spezia (con la Reggiana come terzo incomodo). Il Forlì, 5 punti e nessuna sconfitta in 8 giorni, prosegue nella sua crescita alla ricerca di una felicità chiamata salvezza.