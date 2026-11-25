Puntata numero 15 di EccoC e se sette giorni fa è stato celebrato il 10 di Ronaldinho, questa settimana i 10 che hanno cose interessanti da raccontare sono due. Rabbi, il trascinatore di un Ravenna tornato a -4 dalla capolista Spezia, che a Livorno è arrivato a 10 gol (in 14 partite). Macrì, numero 10 del Forlì e fascia da capitano al braccio, che con il suo gol su punizione ha evitato che il debutto di Lamberto Zauli sulla panchina biancorossa si chiudesse con un’ingiusta sconfitta. Ma ci sono anche altre due storie da raccontare. Sgradevoli. Che prendono a calci il calcio. E che sono tutte da seguire e da ascoltare.