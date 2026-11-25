Puntata numero 15 di EccoC e se sette giorni fa è stato celebrato il 10 di Ronaldinho, questa settimana i 10 che hanno cose interessanti da raccontare sono due. Rabbi, il trascinatore di un Ravenna tornato a -4 dalla capolista Spezia, che a Livorno è arrivato a 10 gol (in 14 partite). Macrì, numero 10 del Forlì e fascia da capitano al braccio, che con il suo gol su punizione ha evitato che il debutto di Lamberto Zauli sulla panchina biancorossa si chiudesse con un’ingiusta sconfitta. Ma ci sono anche altre due storie da raccontare. Sgradevoli. Che prendono a calci il calcio. E che sono tutte da seguire e da ascoltare.

EccoC è il podcast del Corriere Romagna sul Ravenna, sul Forlì e sulla Serie C Girone B. Un podcast curato da Alessandro Burioli e Lorenzo Lucchi con commenti e approfondimenti settimanali sulle due formazioni romagnole di terza serie che sono impegnate in questa stagione 2026-2027 con ambizioni differenti. Il Ravenna, dopo il successo mediatico del colpo-Ronaldinho, punta a vincere il campionato con una squadra attrezzatissima messa nelle esperte mani di Andrea Mandorlini, il Forlì ricco di giovani ha come obiettivo la salvezza ma la squadra, che fino a ieri era allenata da Nicola Campedelli e che da oggi è in cerca di un nuovo tecnico, ha già fatto vedere di avere tanta voglia di stupire.

EccoC sarà in rete, sul canale Youtube e sul sito del Corriere Romagna, ogni mercoledì mattina alle ore 6.54.