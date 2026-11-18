La puntata numero 14 di EccoC arriva pochi giorni dopo l’uragano Ronaldinho: un cameo di 46 minuti (recupero compreso) in cui il Pallone d’Oro 2005 ha provato a recitare la parte del calciatore che fu. Se sul campo tutti i numeri sono stati modesti, dal punto di vista del marketing l’operazione R10 ha fatto decollare il marchio Ravenna nel mondo, con contatti su Instagram che si sono decuplicati. Ronaldinho è stato un intermezzo che non ha distratto il Ravenna, che doveva vincere il derby per restare a -6 dallo Spezia, e il derby lo ha vinto grazie a un gol di Donati...nho. Il Forlì è uscito battuto dal Benelli ma fino alla rete dell’1-0 era piaciuto maggiormente. La parentesi di Bamonte si chiude senza miracoli e ora si volta pagina. L’operazione salvezza sarà guidata da Lamberto Zauli: un venticello che si spera possa alzarsi per far volare il Galletto in classifica.