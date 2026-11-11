EccoC | Puntata #13 - Un fulmine sconquassa il cielo sopra Ronaldinho PODCAST

EccoC ha fatto 13. Ma invece di vincere qualcosa, come capitava a chi un tempo giocava la Schedina del Totocalcio, si perde uno dei protagonisti della Romagna di Serie C: Nicola Campedelli, le cui dimissioni da allenatore del Forlì ufficializzate nel pomeriggio di martedì 10 novembre hanno avuto l’effetto del fulmine che esplode in modo fragoroso e sconquassa lo status quo. Ecco, qui ormai era tutto canalizzato verso il derby di domenica e la venuta di Ronaldinho, che arriverà venerdì, farà un paio di allenamenti, giocherà domenica e poi, vista anche l’età, tornerà a fare esibizioni come fatto in questi ultimi 11 anni. Ecco, l’ultimo gol, l’ultima partita, l’unica volta in cui ha giocato in Romagna prima d’ora: tutto questo, oltre alle dimissioni di Campedelli, trovate in questa puntata XXL di EccoC.

EccoC è il podcast del Corriere Romagna sul Ravenna, sul Forlì e sulla Serie C Girone B. Un podcast curato da Alessandro Burioli e Lorenzo Lucchi con commenti e approfondimenti settimanali sulle due formazioni romagnole di terza serie che sono impegnate in questa stagione 2026-2027 con ambizioni differenti. Il Ravenna, dopo il successo mediatico del colpo-Ronaldinho, punta a vincere il campionato con una squadra attrezzatissima messa nelle esperte mani di Andrea Mandorlini, il Forlì ricco di giovani ha come obiettivo la salvezza ma la squadra, che fino a ieri era allenata da Nicola Campedelli e che da oggi è in cerca di un nuovo tecnico, ha già fatto vedere di avere tanta voglia di stupire.

EccoC sarà in rete, sul canale Youtube e sul sito del Corriere Romagna, ogni mercoledì mattina alle ore 6.54.