EccoC | Puntata #13 - Un fulmine sconquassa il cielo sopra Ronaldinho PODCAST

EccoC ha fatto 13. Ma invece di vincere qualcosa, come capitava a chi un tempo giocava la Schedina del Totocalcio, si perde uno dei protagonisti della Romagna di Serie C: Nicola Campedelli, le cui dimissioni da allenatore del Forlì ufficializzate nel pomeriggio di martedì 10 novembre hanno avuto l’effetto del fulmine che esplode in modo fragoroso e sconquassa lo status quo. Ecco, qui ormai era tutto canalizzato verso il derby di domenica e la venuta di Ronaldinho, che arriverà venerdì, farà un paio di allenamenti, giocherà domenica e poi, vista anche l’età, tornerà a fare esibizioni come fatto in questi ultimi 11 anni. Ecco, l’ultimo gol, l’ultima partita, l’unica volta in cui ha giocato in Romagna prima d’ora: tutto questo, oltre alle dimissioni di Campedelli, trovate in questa puntata XXL di EccoC.