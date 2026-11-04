EccoC | Puntata #12 - In attesa del derby e di Ronaldinho, è in arrivo un sabato di importanza ciclopica

Calcio
  • 04 novembre 2026
EccoC | Puntata #12 - In attesa del derby e di Ronaldinho, è in arrivo un sabato di importanza ciclopica

Puntata numero 12 di EccoC che arriva a una settimana e mezzo dal derby Ravenna-Forlì di domenica 15 novembre. Ieri al Benelli sono iniziate le operazioni di maquillage in vista della sfida che segnerà il ritorno in campo di Ronaldinho: sono giunte a destinazione le tribune provvisorie che potranno ospitare circa 1.800 persone e alzeranno il totale a 6.800 spettatori. E mentre a Ravenna sale l’attesa, la squadra di Mandorlini è concentrata sulla rincorsa alla capolista Spezia. I giallorossi, digerita l’assurda eliminazione in Coppa Italia, si sono risollevati vincendo una partita avvincente contro un ottimo Pineto e sono così rimasti a -6 dallo Spezia. Sabato trasferta delicatissima in casa di un Vado che nelle ultime 6 giornate (da quando è arrivato il tecnico Riolfo) ha ottenuto gli stessi punti del Ravenna: 12, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi. Sabato di importanza ciclopica anche per un Forlì in grave crisi: al Morgagni arriva il Gubbio allenato da Piero Braglia, allenatore che non vince una partita da due anni esatti (3-0 in Campobasso-Lucchese, era il 3 novembre 2024). Da domenica, poi, chi vorrà penserà a Ronaldinho.

Il podcast sul Ravenna, sul Forlì e sulla Serie C Girone B

EccoC è il podcast del Corriere Romagna sul Ravenna, sul Forlì e sulla Serie C Girone B. Un podcast curato da Alessandro Burioli e Lorenzo Lucchi con commenti e approfondimenti settimanali sulle due formazioni romagnole di terza serie che sono impegnate in questa stagione 2026-2027 con ambizioni differenti. Il Ravenna, dopo il successo mediatico del colpo-Ronaldinho, punta a vincere il campionato con una squadra attrezzatissima messa nelle esperte mani di Andrea Mandorlini, il Forlì ricco di giovani ha come obiettivo la salvezza ma la squadra di Nicola Campedelli ha già fatto vedere di avere tanta voglia di stupire.

EccoC sarà in rete, sul canale Youtube e sul sito del Corriere Romagna, ogni mercoledì mattina alle ore 6.54.

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