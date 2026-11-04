EccoC | Puntata #12 - In attesa del derby e di Ronaldinho, è in arrivo un sabato di importanza ciclopica

Puntata numero 12 di EccoC che arriva a una settimana e mezzo dal derby Ravenna-Forlì di domenica 15 novembre. Ieri al Benelli sono iniziate le operazioni di maquillage in vista della sfida che segnerà il ritorno in campo di Ronaldinho: sono giunte a destinazione le tribune provvisorie che potranno ospitare circa 1.800 persone e alzeranno il totale a 6.800 spettatori. E mentre a Ravenna sale l’attesa, la squadra di Mandorlini è concentrata sulla rincorsa alla capolista Spezia. I giallorossi, digerita l’assurda eliminazione in Coppa Italia, si sono risollevati vincendo una partita avvincente contro un ottimo Pineto e sono così rimasti a -6 dallo Spezia. Sabato trasferta delicatissima in casa di un Vado che nelle ultime 6 giornate (da quando è arrivato il tecnico Riolfo) ha ottenuto gli stessi punti del Ravenna: 12, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi. Sabato di importanza ciclopica anche per un Forlì in grave crisi: al Morgagni arriva il Gubbio allenato da Piero Braglia, allenatore che non vince una partita da due anni esatti (3-0 in Campobasso-Lucchese, era il 3 novembre 2024). Da domenica, poi, chi vorrà penserà a Ronaldinho.