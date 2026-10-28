EccoC | Puntata #11 - Como se diz “derby” em português brasileiro? PODCAST

La puntata numero 11 di EccoC si dipana tra la Ravegnana e Rua Gonçalo de Carvalho, meglio nota come la strada più bella del mondo. Una strada di 500 metri nel centro di Porto Alegre, il regno di Ronaldinho. Quella città che l’ei fu Pallone d’Oro nel 2005 e campione del Mondo nel 2002 lascerà presto per avventurarsi in un universo sconosciuto come quello della Serie C. La settimana scorsa è stato ufficializzato ciò che già si sapeva da settimane: la partita che segnerà il ritorno in campo di Ronaldinho a 46 anni e 8 mesi è Ravenna-Forlì in programma al Benelli il 15 novembre. Un derby. E chissà come si dice derby in portoghese-brasiliano... Sarà l’unica e magari Ronaldinho, in quella passerella di un quarto d’ora che gli verrà concessa, proverà a consolarsi per la sconfitta del suo candidato Bolsonaro alle ultime elezioni brasiliane. Venendo al presente, stasera il Ravenna giocherà in Coppa Italia a Carpi. Lo fa con la grande serenità data dalla vittoria roboante di sabato a Pesaro, una vittoria che, è questo l’importante, ha permesso ai giallorossi di mangiare 2 punti allo Spezia, ora lontano 6 lunghezze. Il Forlì, invece, non riesce più a vincere. Anzi, ora non riesce neppure a segnare, come dimostra lo 0-0 interno con la Pianese di domenica. Ma almeno si può rifare con i contributi per gli under.