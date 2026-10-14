EccoC | La Città dell’Aria e lo scontro promozione Ravenna-Spezia, che se non è già decisivo poco ci manca

Vittoria del Ravenna sul Campobasso, pareggio interno del Forlì con il Livorno. Il Ravenna che in casa vince sempre (4 partite 12 punti, ma anche in Coppa con i Galletti è finita con i giallorossi a braccia alzate sotto la curva Mero), il Forlì che quantomeno non perde ogni qualvolta riesce a trovare la via del gol (7 volte in 9 match di campionato). Ma lo sguardo è proiettato già al prossimo fine settimana, tra uno storico e poetico volo del Forlì allo stadio “Città dell’Aria” di Guidonia Montecelio e soprattutto l’attesissimo scontro al vertice tra Ravenna e Spezia. Seconda contro prima: le due favoritissime della vigilia faccia a faccia domenica alle ore 14.30 allo stadio Bruno Benelli: una partita molto importante, fors’anche decisiva nella storia del campionato. Ecco, di questo, e in particolare della sfida titanica Ravenna-Spezia si parla nella puntata numero 9 di EccoC.