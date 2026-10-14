EccoC | La Città dell’Aria e lo scontro promozione Ravenna-Spezia, che se non è già decisivo poco ci manca

Calcio
  • 14 ottobre 2026
EccoC | La Città dell’Aria e lo scontro promozione Ravenna-Spezia, che se non è già decisivo poco ci manca

Vittoria del Ravenna sul Campobasso, pareggio interno del Forlì con il Livorno. Il Ravenna che in casa vince sempre (4 partite 12 punti, ma anche in Coppa con i Galletti è finita con i giallorossi a braccia alzate sotto la curva Mero), il Forlì che quantomeno non perde ogni qualvolta riesce a trovare la via del gol (7 volte in 9 match di campionato). Ma lo sguardo è proiettato già al prossimo fine settimana, tra uno storico e poetico volo del Forlì allo stadio “Città dell’Aria” di Guidonia Montecelio e soprattutto l’attesissimo scontro al vertice tra Ravenna e Spezia. Seconda contro prima: le due favoritissime della vigilia faccia a faccia domenica alle ore 14.30 allo stadio Bruno Benelli: una partita molto importante, fors’anche decisiva nella storia del campionato. Ecco, di questo, e in particolare della sfida titanica Ravenna-Spezia si parla nella puntata numero 9 di EccoC.

Il podcast sul Ravenna, sul Forlì e sulla Serie C Girone B

EccoC è il podcast del Corriere Romagna sul Ravenna, sul Forlì e sulla Serie C Girone B. Un podcast curato da Alessandro Burioli e Lorenzo Lucchi con commenti e approfondimenti settimanali sulle due formazioni romagnole di terza serie che sono impegnate in questa stagione 2026-2027 con ambizioni differenti. Il Ravenna, dopo il successo mediatico del colpo-Ronaldinho, punta a vincere il campionato con una squadra attrezzatissima messa nelle esperte mani di Andrea Mandorlini, il Forlì ricco di giovani ha come obiettivo la salvezza ma la squadra di Nicola Campedelli ha già fatto vedere di avere tanta voglia di stupire.

EccoC sarà in rete, sul canale Youtube e sul sito del Corriere Romagna, ogni mercoledì mattina alle ore 6.54.

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