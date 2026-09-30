EccoC | L’esperienza e la forza di chi vuole comandare, la gioventù di chi vuole salvarsi senza svenarsi

Puntata numero 7 di Eccoci, il podcast del Corriere Romagna dedicato al Girone B del campionato di Serie C e curato da Alessandro Burioli e Lorenzo Lucchi. Questa settimana focus sul duello, probabilmente lungo e appassionante, tra Ravenna e Spezia e anche sul Forlì sempre più giovane e bello. Ravenna e Spezia sono le due squadre più attrezzate sebbene diversissime tra loro: il Ravenna ad una base consolidata ha aggiunto 5 giocatori che hanno già vinto il campionato di Serie C come Venturi, Zaro, Casiraghi, Duca e Soleri; lo Spezia uscito dal frullatore estivo con undici titolari e l’allenatore Turati nuovi di zecca. Esperto il Ravenna, con un’età media di 31 anni e tre mesi tra il portiere Venturi e i quattro difensori Donati, Zaro, Esposito e Bani; un solo trentenne in squadra nello Spezia, il portiere Micai, e 4 under sempre titolari. In tema di under, il Forlì non lo batte nessuno: ne ha 18 in rosa e nelle prime 7 giornate i giocatori sotto i 22 anni hanno totalizzato 3.377 minuti effettivi.