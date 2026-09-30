EccoC | L’esperienza e la forza di chi vuole comandare, la gioventù di chi vuole salvarsi senza svenarsi

Calcio
  • 30 settembre 2026
EccoC | L’esperienza e la forza di chi vuole comandare, la gioventù di chi vuole salvarsi senza svenarsi

Puntata numero 7 di Eccoci, il podcast del Corriere Romagna dedicato al Girone B del campionato di Serie C e curato da Alessandro Burioli e Lorenzo Lucchi. Questa settimana focus sul duello, probabilmente lungo e appassionante, tra Ravenna e Spezia e anche sul Forlì sempre più giovane e bello. Ravenna e Spezia sono le due squadre più attrezzate sebbene diversissime tra loro: il Ravenna ad una base consolidata ha aggiunto 5 giocatori che hanno già vinto il campionato di Serie C come Venturi, Zaro, Casiraghi, Duca e Soleri; lo Spezia uscito dal frullatore estivo con undici titolari e l’allenatore Turati nuovi di zecca. Esperto il Ravenna, con un’età media di 31 anni e tre mesi tra il portiere Venturi e i quattro difensori Donati, Zaro, Esposito e Bani; un solo trentenne in squadra nello Spezia, il portiere Micai, e 4 under sempre titolari. In tema di under, il Forlì non lo batte nessuno: ne ha 18 in rosa e nelle prime 7 giornate i giocatori sotto i 22 anni hanno totalizzato 3.377 minuti effettivi.

Il podcast sul Ravenna, sul Forlì e sulla Serie C Girone B

EccoC è il podcast del Corriere Romagna sul Ravenna, sul Forlì e sulla Serie C Girone B. Un podcast curato da Alessandro Burioli e Lorenzo Lucchi con commenti e approfondimenti settimanali sulle due formazioni romagnole di terza serie che sono impegnate in questa stagione 2026-2027 con ambizioni differenti. Il Ravenna, dopo il successo mediatico del colpo-Ronaldinho, punta a vincere il campionato con una squadra attrezzatissima messa nelle esperte mani di Andrea Mandorlini, il Forlì ricco di giovani ha come obiettivo la salvezza ma la squadra di Nicola Campedelli ha già fatto vedere di avere tanta voglia di stupire.

EccoC sarà in rete, sul canale Youtube e sul sito del Corriere Romagna, ogni mercoledì mattina alle ore 7.

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