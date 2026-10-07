EccoC | Il Ravenna imita Bart Simpson mentre lo Spezia tenta la fuga, il Forlì nella giungla salvezza PODCAST

Puntata numero 8 di EccoC e per la prima in stagione, doppia sconfitta delle romagnole. Il Ravenna contro la Pianese ha ricordato Bart Simpson in un famoso episodio della quarta stagione dei Simpson. Lisa, la sorella di Bart, collega una merendina a una debole carica elettrica e davanti alla merendina mette un foglio con scritto “Non toccare”: Bart accortoccia il figlio, stringe la merendina, prende la scossa e anziché cercare di capire il perché prenda la scossa, continua a stringere la merendina e continua a prendere la scossa più e più volte senza riuscire a cambiare strategia. Anche il Ravenna il biglietto “Non toccare” non lo ha letto. Ha reagito di nervi al primo colpo sferrato dalla Pianese e ha pareggiato subito. Ma poi ha continuato a fare ciò che aveva già fatto nel primo quarto d’ora: il gioco della Pianese. Ed è caduto ripetutamente nella trappola tesa da Zanchetta, finendo per perdere l’imbattibilità e scivolando a -5 dalla capolista Spezia.

Il Forlì, invece, è caduto in modo preoccupante in casa del Vado. E’ il secondo scontro-salvezza esterno che i biancorossi perdono, dopo quello di Latina. Come allora, il Forlì ha preso subito uno schiaffo e non è stato in grado di reagire. Bisogna che il Forlì si abitui in fretta alla giungla-salvezza.