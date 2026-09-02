EccoC | Il Ravenna e il Forlì grandi protagonisti sul campo e sul mercato PODCAST

Calcio
  • 02 settembre 2026
EccoC | Il Ravenna e il Forlì grandi protagonisti sul campo e sul mercato PODCAST

Una terza puntata di EccoC ricchissima di spunti e di argomenti. Il derby di Coppa vinto dal Ravenna sul Forlì in rimonta, le due società romagnole protagoniste sul mercato con gli ingaggi di Rabbi e Casiraghi i giallorossi, di Gabellini i biancorossi. Ma soprattutto le prestazioni vincenti e convincenti in campionato, con i 6 gol (tre dei quali di Petrelli) che il Forlì ha rifilato al Pescara e i 3 (con doppietta del debuttante Rabbi) che il Ravenna ha segnato contro il Latina. E adesso che il mercato è concluso, ci si può concentrare solo sul campionato, con un Ravenna che ha come obiettivo la vittoria del Girone B o comunque la promozione e con un Forlì che vuole conquistare la salvezza il prima possibile.

Un podcast sulla Serie C

Si intitola EccoC ed è il nuovo podcast che il Corriere Romagna ha deciso di dedicare al Girone B del campionato di Serie C. Un podcast curato da Alessandro Burioli e Lorenzo Lucchi in cui si parla del Forlì e del Ravenna, con commenti e approfondimenti settimanali sulle due formazioni romagnole di terza serie che si affacciano alla stagione 2026-2027 con ambizioni differenti. Se il Ravenna punta a vincere il campionato e confida che l’effetto-Ronaldinho possa dare una spinta in più alla squadra di Andrea Mandorlini sulla strada che conduce alla Serie B, il Forlì ricco di giovani ha come obiettivo la salvezza ma di certo alla squadra di Nicola Campedelli non mancherà la voglia di stupire.

EccoC sarà in rete, sul sito del Corriere Romagna e sul canale Youtube del nostro quotidiano, ogni mercoledì mattina alle 7.

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