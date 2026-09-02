EccoC | Il Ravenna e il Forlì grandi protagonisti sul campo e sul mercato PODCAST

Una terza puntata di EccoC ricchissima di spunti e di argomenti. Il derby di Coppa vinto dal Ravenna sul Forlì in rimonta, le due società romagnole protagoniste sul mercato con gli ingaggi di Rabbi e Casiraghi i giallorossi, di Gabellini i biancorossi. Ma soprattutto le prestazioni vincenti e convincenti in campionato, con i 6 gol (tre dei quali di Petrelli) che il Forlì ha rifilato al Pescara e i 3 (con doppietta del debuttante Rabbi) che il Ravenna ha segnato contro il Latina. E adesso che il mercato è concluso, ci si può concentrare solo sul campionato, con un Ravenna che ha come obiettivo la vittoria del Girone B o comunque la promozione e con un Forlì che vuole conquistare la salvezza il prima possibile.