EccoC | Forlì e Ravenna, un punto di partenza aspettando i debutti interni di sabato PODCAST

Calcio
  • 26 agosto 2026
EccoC | Forlì e Ravenna, un punto di partenza aspettando i debutti interni di sabato PODCAST

Il Forlì a San Benedetto del Tronto e il Ravenna a Reggio Emilia: il campionato delle due romagnole di Serie C è iniziato con un punto in trasferta. Un punto di partenza. Nel Forlì si è messo in evidenza Coveri, autore del gol più bello della giornata inaugurale; del Ravenna è piaciuto il gran finale con il meritato pareggio di Spini e la ricerca della vittoria fino all’ultima curva. Sabato le due romagnole giocheranno la prima gara interna della loro stagione: il Ravenna alle 18 contro il Latina, il Forlì alle 21 contro il Pescara. E se i Galletti hanno rinforzato, forse completato, la rosa con il tuttofare Gabriele Perretta, dai Leoni giallorossi ci si attendono gli ultimi ruggiti di mercato, con Casiraghi ormai arrivato al Benelli e con Parigi che resta il sogno per l’attacco.

Un podcast sulla Serie C

Si intitola EccoC ed è il nuovo podcast che il Corriere Romagna ha deciso di dedicare al Girone B del campionato di Serie C. Un podcast curato da Alessandro Burioli e Lorenzo Lucchi in cui si parla del Forlì e del Ravenna, con commenti e approfondimenti settimanali sulle due formazioni romagnole di terza serie che si affacciano alla stagione 2026-2027 con ambizioni differenti. Se il Ravenna punta a vincere il campionato e confida che l’effetto-Ronaldinho possa dare una spinta in più alla squadra di Andrea Mandorlini sulla strada che conduce alla Serie B, il Forlì ricco di giovani ha come obiettivo la salvezza ma di certo alla squadra di Nicola Campedelli non mancherà la voglia di stupire.

EccoC sarà in rete, sul sito del Corriere Romagna e sul canale Youtube del nostro quotidiano, ogni mercoledì mattina alle 7.

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