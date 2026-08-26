EccoC | Forlì e Ravenna, un punto di partenza aspettando i debutti interni di sabato PODCAST

Il Forlì a San Benedetto del Tronto e il Ravenna a Reggio Emilia: il campionato delle due romagnole di Serie C è iniziato con un punto in trasferta. Un punto di partenza. Nel Forlì si è messo in evidenza Coveri, autore del gol più bello della giornata inaugurale; del Ravenna è piaciuto il gran finale con il meritato pareggio di Spini e la ricerca della vittoria fino all’ultima curva. Sabato le due romagnole giocheranno la prima gara interna della loro stagione: il Ravenna alle 18 contro il Latina, il Forlì alle 21 contro il Pescara. E se i Galletti hanno rinforzato, forse completato, la rosa con il tuttofare Gabriele Perretta, dai Leoni giallorossi ci si attendono gli ultimi ruggiti di mercato, con Casiraghi ormai arrivato al Benelli e con Parigi che resta il sogno per l’attacco.