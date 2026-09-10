EccoC | Al Ravenna fischiano ancora le orecchie, il Forlì deve dimenticare Latina

E’ stato un fine settimana piuttosto amaro per Ravenna e Forlì. Per motivi differenti. Dopo la parentesi del martedì di Coppa con il derby vinto dal Ravenna in rimonta, le due romagnole si sono rimesse “on the road” per la giornata numero 3. Il sabato del Forlì è stato negativo: approccio sbagliato, Latina che colpisce subito su palla inattiva, Petrelli che potrebbe pareggiare ma non ci riesce e poi il tremendo uno-due prima del riposo: il rosso a Palomba per “vigoria sproporzionata” in un contrasto a centrocampo e subito dopo il 2-0 di Tomaselli a chiudere una partita con un tempo abbondante di anticipo. La domenica del Ravenna è stata decisamente migliore nei contenuti ma ancora più ricca di rabbia. La prestazione dei giallorossi a Pescara è stata complessivamente più che discreta e avrebbe meritato più del punto. In fondo, un gol Viola lo aveva anche segnato su punizione, ma il fischio di Renzi lo ha cancellato per un fallo inesistente di Zaro su Parigi. Una spinta vista solo dall’arbitro di Pesaro, che ha confermato il fallo (che non c’era) anche dopo una revisione che chiaramente mostrava il contrario. Due punti lasciati ingiustamente per strada che costano al Ravenna il primato. Ma la testa è già avanti. All’orizzonte ci sono tre turni in 8 giorni: il gioco inizia già a farsi duro.