EccoC | Al Ravenna fischiano ancora le orecchie, il Forlì deve dimenticare Latina

Calcio
  • 10 settembre 2026
EccoC | Al Ravenna fischiano ancora le orecchie, il Forlì deve dimenticare Latina

E’ stato un fine settimana piuttosto amaro per Ravenna e Forlì. Per motivi differenti. Dopo la parentesi del martedì di Coppa con il derby vinto dal Ravenna in rimonta, le due romagnole si sono rimesse “on the road” per la giornata numero 3. Il sabato del Forlì è stato negativo: approccio sbagliato, Latina che colpisce subito su palla inattiva, Petrelli che potrebbe pareggiare ma non ci riesce e poi il tremendo uno-due prima del riposo: il rosso a Palomba per “vigoria sproporzionata” in un contrasto a centrocampo e subito dopo il 2-0 di Tomaselli a chiudere una partita con un tempo abbondante di anticipo. La domenica del Ravenna è stata decisamente migliore nei contenuti ma ancora più ricca di rabbia. La prestazione dei giallorossi a Pescara è stata complessivamente più che discreta e avrebbe meritato più del punto. In fondo, un gol Viola lo aveva anche segnato su punizione, ma il fischio di Renzi lo ha cancellato per un fallo inesistente di Zaro su Parigi. Una spinta vista solo dall’arbitro di Pesaro, che ha confermato il fallo (che non c’era) anche dopo una revisione che chiaramente mostrava il contrario. Due punti lasciati ingiustamente per strada che costano al Ravenna il primato. Ma la testa è già avanti. All’orizzonte ci sono tre turni in 8 giorni: il gioco inizia già a farsi duro.

Un podcast sulla Serie C

Si intitola EccoC ed è il nuovo podcast che il Corriere Romagna ha deciso di dedicare al Girone B del campionato di Serie C. Un podcast curato da Alessandro Burioli e Lorenzo Lucchi in cui si parla del Forlì e del Ravenna, con commenti e approfondimenti settimanali sulle due formazioni romagnole di terza serie che si affacciano alla stagione 2026-2027 con ambizioni differenti. Se il Ravenna punta a vincere il campionato e confida che l’effetto-Ronaldinho possa dare una spinta in più alla squadra di Andrea Mandorlini sulla strada che conduce alla Serie B, il Forlì ricco di giovani ha come obiettivo la salvezza ma di certo alla squadra di Nicola Campedelli non mancherà la voglia di stupire.

EccoC sarà in rete, sul sito del Corriere Romagna e sul canale Youtube del nostro quotidiano, ogni mercoledì mattina alle 7.

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