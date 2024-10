Ecco il colpo a sorpresa dello United Riccione: tesserato Jerry Mbakogu

Come previsto, le novità in casa United Riccione non si sono esaurite con l’arrivo di Giuseppe Giglio. Intanto in società non c’è più Fabrizio Alunni, direttore sportivo che era stato scelto in estate e che è stato salutato in giornata per fare spazio a Giglio. Il nuovo direttore tecnico si è poi presentato con un asso nella manica: Jerry Mbakogu, attaccante di origine nigeriana, cresciuto nei settori giovanili di Padova e Palermo, che proprio oggi compie 32 anni e che in carriera vanta 24 presenze in serie A con il Carpi (con 2 gol), 158 gettoni in B (con 42 reti e una promozione in A nel Carpi di Fabrizio Castori) e 71 gare in Serie C (con 13 gol).