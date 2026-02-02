E’ di Cesena e socio dell’Inter club San Marino il tifoso che ha lanciato il petardo a Cremona. Ferito con un secondo ordigno, è in ospedale

Fa parte dell’Inter Club San Marino e risiede a Cesena il tifoso nerazzurro che domenica a Cremona ha tirato un petardo in campo e colpito a una gamba il portiere della Cremonese, Emil Audero. Un gesto di fronte al quale il sodalizio sammarinese ha preso le distanze. “Come Inter Club San Marino ci assumiamo la responsabilità che un nostro socio fosse presente a Cremona. Ci dissociamo totalmente dal suo gesto - si legge nel comunicato dell’Inter Club nerazzurro in questione apparso sui social -. Durante la trasferta era autonomo, senza che potessimo conoscere le sue intenzioni. Abbiamo già chiesto l’espulsione del club e collaborato con la Digos per identificare ogni responsabilità”.

ll tifoso è intanto piantonato all’ospedale Maggiore di Cremona poiché in seguito al lancio avrebbe riportato a sua volta lesioni alle dita della mano per l’esplosione di un secondo petardo.