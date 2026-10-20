Dietrofront dell’Imolese: il settore ospiti contro il Rimini costerà 10 euro

Pace fatta e dietrofront dell’Imolese sui biglietti del settore ospiti per il match contro il Rimini. Il settore ospiti dello stadio Galli costerà 10 euro. “La Rimini Calcio - si legge in una nota - desidera informare di aver ricevuto dall’Imolese Calcio 1919 la notizia che il biglietto per la Curva Ospiti, in occasione della gara di domenica 25 ottobre ore 18, costerà 10 euro. Il Rimini ringrazia l’Imolese per avere accolto la richiesta di un prezzo calmierato”. I biglietti destinati agli ospiti saranno in vendita esclusivamente online al seguente link: https://www.etes.it/sale/event/102200/imolese%20-%20rimini?idProdotto=102200 entro e non oltre le 20:00 di sabato 25 ottobre.

I prezzi e i settori disponibili sono i seguenti:

Tribuna Ospiti 20€

Tribuna Ridotto * 15€

Curva Ospiti 10€

- *Ridotto: Over 65, Under 18 e Donne

Ai prezzi sopra indicati sarà aggiunto 1 euro di prevendita.