Derby Forlì-Ravenna: tifosi giallorossi acquistano su internet biglietti per i settori riservati ai locali. La Questura blocca la prevendita online

Caos biglietti per il derby Forlì-Ravenna di Serie D Girone D in programma domenica 23 marzo allo stadio Tullo Morgagni. Dopo il rapido sold out degli 879 biglietti di settore ospiti, tutti venduti in 44 minuti, molti tifosi del Ravenna rimasti senza tagliando hanno acquistato, nonostante il divieto, biglietti per i settori riservati ai locali. Questo a causa di problemi tecnici sul circuito Vivaticket (qualcuno inserendo Fc nella provincia). Questa mattina c’è stata quindi una riunione d’urgenza alla Questura di Forlì-Cesena. Ecco il testo del comunicato emesso dalle autorità: “Nella mattinata di ieri, in ottemperanza alla determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, si è svolta in Questura la riunione tecnica con le società sportive del Forlì e del Ravenna per l’adozione delle misure organizzative da attuare in occasione dell’incontro Forlì/Ravenna. Nel dettaglio, è stato disposto che l’acquisto dei biglietti da parte dei residenti in provincia di Ravenna è consentito nel solo settore ospiti , con biglietto nominativo, nel limite della capienza. Si precisa che la capienza del settore ospiti è di 879 posti, su un totale della capienza dello stadio di 3.450 posti. Nei restanti settori dello stadio, l’acquisto dei tagliandi è consentito ai soli residenti in provincia di Forlì-Cesena. Il giorno dell’incontro potranno presentarsi ai varchi di accesso i soli possessori di tagliando, esibendo necessariamente il documento d’identità; il biglietto nominativo è incedibile .

Nel tardo pomeriggio di ieri, dopo il rapido sold out del settore ospiti, alcuni tifosi residenti in provincia di Ravenna sono riusciti ad acquistare, per un problema tecnico di gestione del sistema, il tagliando nel settore della gradinata locali. Per questo motivo, la prevendita mediante il circuito “Vivaticket” è stata sospesa e non sarà più riattivata. La Questura ha acquisito l’elenco di quegli acquirenti, il cui biglietto sarà annullato. Eventuali tifosi provenienti da Ravenna, sprovvisti del tagliando d’ingresso, non potranno accedere all’ “area riservata” dell’impianto sportivo. Si precisa infine, che il giorno della partita, saranno disposte modifiche alla viabilità lungo Viale Roma, via Campo di Marte, viale Spazzoli, con il coinvolgimento delle vie limitrofe”.

A seguito delle decisioni delle autorità competenti la biglietteria dello Stadio Morgagni rimarrà quindi chiusa il giorno della partita. L’accesso all’impianto sarà possibile esclusivamente se muniti di documento di riconoscimento al fianco del biglietto nominativo. I biglietti non saranno cedibili a persone terze. Per i tifosi del Forlì e residenti in provincia di Forlì-Cesena i biglietti saranno in vendita esclusivamente presso il Morgagni. La società aprirà la biglietteria tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 18.30 e il sabato la mattina dalle 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30. I prezzi dei biglietti in prevendita presso il botteghino: Tribuna Centrale: €25,00 Tribuna Laterale: €20,00 Gradinata: €15,00 La società ha comunque bloccato i biglietti per gli abbonati riservando il posto ad un prezzo favorevole sino a venerdì 21 marzo. Il tagliando può essere acquistato esclusivamente al botteghino del Morgagni nei giorni di apertura. I prezzi dei biglietti per gli abbonati: Tribuna Centrale: €20,00 Tribuna Laterale: €15,00 Gradinata: €15,00