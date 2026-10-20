Dalla Romagna al trono d’Italia: ora il re del gol è Antonio Raimondo

Antonio Raimondo, classe 2004 da Ravenna. Molti lo conoscono così, altri lo chiamano “il Pistolero” perché dopo ogni gol, con il dito mima il gesto della pistola e ultimamente non riesce a smettere di sparare. Nessuno come lui in serie A: 7 partite e 7 reti. Due doppiette: una alla Fiorentina, l’altra al Venezia. Mentre, nell’ultima gara con il Sassuolo (4-2) è stato il primo giocatore del Frosinone a realizzare una tripletta in Serie A. Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Ma è doveroso riavvolgere il nastro perché la sua storia non parte da qui.