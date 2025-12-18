Dalla passione del super tifoso Fabio Berardi è nato il francobollo della Nazionale di San Marino ” VIDEO

Dalla passione del super-tifoso Fabio Berardi è nato il francobollo dedicato alla Nazionale di San Marino. Una passione lungo gli stadi di tutta Europa raccontata in un video. “L’emissione nasce su mia proposta - racconta Berardi - come tifoso e collezionista sammarinese, maturata dopo anni di lavoro di ricerca e ricostruzione della storia della Nazionale attraverso le maglie ufficiali dal 1990 a oggi, oggi raccolte nell’unica collezione completa al mondo. Poste San Marino e la FSGC hanno accolto questa proposta trasformandola in un simbolo che racconta non solo un risultato sportivo, ma il percorso umano di giocatori, staff e di un Paese che non ha mai smesso di crederci”.