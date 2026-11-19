Da Rimini al Manchester City. Dalle strade di periferia degli anni Ottanta, dove gli zaini diventavano porte e gli alberi le tribune degli stadi più gremiti del mondo, fino a uno dei club più importanti del pianeta. In mezzo, una vita costruita sul sacrificio, disciplina, sull’amicizia e su una promessa fatta quando ancora era soltanto un bambino. La storia di Andrea Arpili, riminese, classe 1979, è un viaggio che attraversa il calcio italiano, dalla provincia alla Serie A, fino alla Premier League. Ma soprattutto è il racconto di come i sogni, quando vengono accompagnati dal lavoro e dalla determinazione, possano trovare una strada anche quando tutto sembra remare contro.

Perché prima di arrivare in Inghilterra c’è Rimini, quella degli anni Ottanta e Novanta, molto diversa da oggi. Un’infanzia vissuta in un ambiente di periferia nel quale crescere significava anche imparare presto a difendersi. C’erano le compagnie, le difficoltà, le amicizie che talvolta prendevano strade sbagliate. Ha conosciuto da vicino il lato più duro della strada, ha perso sua madre quando era ancora ragazzo e ha visto alcuni amici finire in carcere, in comunità o anche morire.

Ma proprio in quel contesto ha trovato due ancore capaci di tenerlo sulla rotta: le sue sorelle, per le quali sentiva la responsabilità di essere un esempio, e lo sport. Il calcio, prima di tutto. L’Inter, da sempre, con una maglia di Spillo Altobelli regalata dallo zio Claudio, custodita sotto il banco di scuola e indossata a ogni ricreazione. Un piccolo rito quotidiano, il primo segno di una passione destinata a diventare qualcosa di più grande.

Accanto a lui Ruben, il suo migliore amico, compagno di pallone e poi di stadio, con il quale condivideva il sogno nerazzurro. A lui, scomparso sette anni fa, ha fatto una promessa: “Un giorno realizzerò qualcosa che avrà a che fare con l’Inter”. Una promessa diventata il cuore del suo ultimo libro, “Te l’ho promesso da bambino”, dedicato all’amicizia, alla lealtà e a quel legame fraterno capace di resistere anche alle prove più difficili della vita. Intanto lo sport diventava una disciplina di vita. Il pugilato, il sacrificio, la capacità di trasformare le difficoltà in occasioni di crescita. Non aveva le qualità per immaginare una carriera da calciatore professionista, ma aveva maturato una certezza: nel calcio voleva restarci, mettendo le sue competenze al servizio degli altri.