Da Gambettola alla nazionale: il Ct Mancini ha convocato il diciottenne Simone Lontani

Da Gambettola alla nazionale maggiore: il Ct Roberto Mancini ha convocato l’attaccante Simone Lontani, diciottenne romagnolo doc da questa stagione al Parma. Lontani è cresciuto nel settore giovanile del Cesena per poi a 14 anni spiccare il volo per il Milan, società che ha lasciato in estate non senza rumore. Con il Parma l’impatto è stato notevole: doppietta in Coppa Italia al debutto e 3 gol in 10 giornate di Serie A. Ora la nazionale: ma a Coverciano, Simone resterà solo un paio di giorni e si allenerà agli ordini di Mancini solo lunedì e martedì. Dopo questa seconda seduta si trasferirà nelle Marche in quanto da mercoledì 11 a martedì 17 la nazionale di cui fa parte, la Under 19, giocherà il torneo di pre-qualificazione agli Europei e il Ct Favo ne ha bisogno per le partite contro Romania (mercoledì 11 ad Ancona), Ucraina (sabato 14 a Fano) e Israele (martedì 17 a Fermo). In Under 19 troverà altri due romagnoli: il terzino sinistro del Cesena, David Marini, e il centrocampista del Torino, Andrea Ballanti.

In nazionale A, invece, troverà un altro romagnolo partito da Cesena come il portiere Marco Carnesecchi a cui lunedì sera ha segnato uno splendido gol in Atalanta-Parma 0-3