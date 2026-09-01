Coppa Italia Serie C: Tordiglione illude il Forlì, Tenkorang e Spini danno vittoria e qualificazione al Ravenna

RAVENNA-FORLÌ 2-1

RAVENNA (4-3-3): Venturi; Bianconi, Esposito, Solini, Falbo; Orellana, Ilari (16’ st Viola), Bani (16’ st Casiraghi); Spini (37’ st Zaro), Fischnaller (16’ st Rabbi), Maggio (16’ st Tenkorang). In panchina: Ciardi, Stagni, Leoni, Raccagni, A. Mandorlini II, Tesselli, Straforini, M. Rivalta. Allenatore: Andrea Mandorlini I.

FORLÌ (3-5-2): Theiner; Diop, Fe. Valentini, Palomba; Mandrelli (12’ st Farinelli), Rosetti, Scaccabarozzi (35’ st Petrelli), Fi. Valentini, Perretta (35’ st Mattioli); Perini (24’ st Coveri), Tordiglione (24’ st Gabellini). In panchina: Tagliaferri, Veliaj, Onofri, Munaretti, Gaiola, De Risio, Cappelli, Attasi. Allenatore: Nicola Campedelli.

ARBITRO: Nigro di Prato.

RETI: 14’ st Tordiglione, 19’ st Tenkorang, 22’ st Spini.

AMMONITI: Falbo, Scaccabarozzi, Orellana.

NOTE: Spettatori 2.997 per un incasso di 32.149 euro. Angoli 5-3 per il Ravenna.

Il primo derby della stagione è del Ravenna, che batte in rimonta il Forlì nel secondo turno di Coppa Italia Serie C e ora sfiderà in trasferta la vincente di Carpi-Pro Vercelli in programma mercoledì 2 settembre. Il match del Benelli, dopo un primo tempo privo di emozioni, si è acceso all’ora di gioco grazie alla prima rete da professionista di Tordiglione, attaccante di scorta del Forlì (che in campo aveva due soli titolari: Palomba e Rosetti). Il gol ha finito per svegliare il Ravenna, che in pochi minuti ha azionato il ribaltabile: pareggio di Tenkorang al 64’ e gol-vittoria di Spini al 67’. Da segnalare il debutto degli ultimi nuovi acquisti delle rispettive squadre: nel Ravenna, Daniele Casiraghi ha dato una grossa mano alla vittoria, entrando al 61’ sullo 0-1; nel Forlì, Tommaso Gabellini ha provato a dare un po’ di energia nel finale ma non è riuscito a spingere i suoi verso il pareggio.