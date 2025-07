Coppa Italia Serie C, Domenica 17 agosto Ravenna-Cittadella e Virtus Verona-Forlì

La Lega Pro ha comunicato gli accoppiamenti e gli orari del primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Con il Rimini, vincitore del trofeo, ammesso di diritto al turno successivo, domenica 17 agosto scenderanno in campo il Ravenna e il Forlì: i giallorossi di Marchionni debutteranno al Benelli alle ore 18 contro il Cittadella, appena sceso dalla Serie B, mentre il Forlì scenderà in campo sempre alle ore 18 allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona per affrontare la Virtus Verona. In caso di parità al 90’, per decretare la vincitrice si procederà direttamente ai tiri di rigore.

Chi vincerà tra Ravenna e Cittadella affronterà nel secondo turno (partite spalmate su 3 giorni tra martedì 28 e giovedì 30 ottobre) il Rimini al Romeo Neri, sempre che i biancorossi riescano a risolvere tutti i loro problemi. La vincente di Virtus Verona-Forlì ospiterà invece nel secondo turno la vincente di Arzignano Valchiampo-Triestina (sempre che la Triestina, nel mirino di Gravina e del Consiglio Federale come il Rimini, riesca a superare indenne lo scoglio dei pagamenti del 1° agosto).