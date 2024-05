Coppa Italia donne, la finale Roma-Fiorentina venerdì sera a Cesena

Cesena e il Cesena hanno vissuto una stagione indimenticabile, con la promozione del club romagnolo in Serie B maschile. Una stagione, che allo stadio Manuzzi, si concluderà però con un altro appuntamento imperdibile: venerdì 24 maggio alle ore 21.30, con diretta su Rai 2, Roma e Fiorentina si contenderanno la Coppa Italia Femminile Frecciarossa. Una finale attesissima, che metterà di fronte le giallorosse - che pochi giorni fa si sono confermate campionesse d’Italia - e le viola, che hanno invece festeggiato il ritorno in Uefa Women’s Champions League.

“Cesena per l’ospitalità - ha sottolineato la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti - la Supercoppa di Cremona è stata un grande successo, ma l’obiettivo è quello di fare ancora meglio. Sarà la prima partita tra squadre di club femminili a essere trasmessa in prima serata da Rai 2. Oltre allo spettacolo in campo, ci saranno anche tante iniziative che arricchiranno match. Sarà un evento non solo sportivo ma anche culturale: vogliamo coinvolgere il pubblico, portare tante famiglie allo stadio e far capire quanto il calcio femminile sia portatore di messaggi positivi”.

“Roma-Fiorentina sarà un match importantissimo e appassionante che giunge al termine di un’annata incredibile per il Cesena - ha detto Massimo Agostini, membro del consiglio di amministrazione del club bianconero e che ha portato il saluto del Cesena -. Spero che i nostri tifosi vengano al Manuzzi per vedere dal vivo questa sfida, sarà una serata bellissima”. Agostini che, tra l’altro, durante la sua carriera di allenatore ha guidato anche il Riviera di Romagna, in Serie A femminile.

I biglietti

Prosegue, presso le agenzie Vivaticket abilitate e sul sito figc.vivaticket.it, la vendita dei biglietti per la finale. Il costo è di 5 euro, mentre i biglietti ridotti al costo di 1 euro sono riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 24 maggio 2004), agli Over 65 (nati prima del 24 maggio 1959), agli abbonati del Cesena F.C. (inserendo il codice dell’abbonamento) e agli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso (solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando la tessera).

Omaggio a Raffaella Carrà

Nell’intervallo è invece previsto un tributo a Raffaella Carrà - legata, nel corso della sua vita e della sua carriera, alla città di Cesena e ai colori bianconeri - con un’esibizione di ballerine con la collaborazione dello storico coreografo Stefano Forti. E durante la cerimonia di premiazione sarà possibile ammirare tre abiti disegnati dalla stilista Eleonora Lastrucci per omaggiare le città di Roma e Firenze e il tricolore.