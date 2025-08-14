Conference League, la Virtus Acquaviva riscrive la storia: travolge il Milsami e vola ai play-off. Ora sfiderà un club islandese

Un gol di Scappini e una doppietta di Buonocunto: la Virtus Acquaviva riscrive la storia del calcio sammarinese. Per la prima volta un club dell’Antica Repubblica del Titano supera un turno delle coppe europee. Un limpido 3-0 inflitto ai moldavi del Milsami, che all’andata si erano imposti 3-2 a causa di una papera del portiere Passaniti all’89’. Ma nel ritorno del San Marino Stadium i neroverdi sono stati perfetti e ora disputeranno i play-off di Conference League che danno un posto ai gironi. L’avversario della squadra di Bizzotto sarà il Breidablik Kópavogur, formazione islandese che è stata eliminata dai preliminari di Europa League dal Mostar e scende quindi nei play-off di Conference. Gara di andata giovedì 21 allo stadio Kópavogsvöllur di Kópavogur (la seconda città più grande di Islanda) e ritorno giovedì 28 a San Marino.