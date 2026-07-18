Chiusa la manifestazione di interesse per il Rimini: depositata una sola proposta, quella del gruppo degli imprenditori riminesi

Il Nuovo Rimini non nascerà prima di lunedì. Ma di fatto è già nato. Alla manifestazione di interesse per l’iscrizione della squadra di Rimini all’Eccellenza ha preso parte un solo soggetto. L’unica pec arrivata è infatti quella degli imprenditori locali, il gruppo che fa capo a Bianchi, Lanzetti ed Alvisi. Una cordata tutta riminese con un piano ben preciso che si sta muovendo da mesi per organizzarsi e che ha riscosso molti consensi sui social. Il nuovo presidente dovrebbe essere Marco Lombardi, il direttore sportivo è Pietro Tamai mentre il tecnico sarà Massimo Gadda.

Questo il comunicato: “È scaduto oggi alle 11 il termine ultimo previsto dall’avviso per la manifestazione di interesse per l’iscrizione di una società rappresentativa della Città di Rimini al campionato regionale di Eccellenza Figc per la stagione 2026/2027. Alla chiusura dell’avviso è pervenuta all’Amministrazione comunale una istanza di partecipazione. Nella giornata di lunedì la commissione – formata dal Sindaco, dall’assessore allo Sport e da un tecnico – si riunirà per valutare il rispetto dei requisiti richiesti e la documentazione pervenuta, sulla base delle indicazioni arrivate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio come previsto dall’articolo 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (Noif). Una volta completato l’esame della documentazione, l’Amministrazione proporrà il soggetto alla FIGC per l’assegnazione del titolo sportivo. Spetterà alla stessa Federazione la decisione finale rispetto all’accreditamento della società e quindi all’iscrizione al campionato di Eccellenza”.

L’iscrizione all’Eccellenza va fatta entro le ore 14 di lunedì 27 luglio. Quindi, alla luce del rinvio, il soggetto vincitore del Rimini avrà meno di una settimana per regolare la propria posizione.