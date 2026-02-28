Zaro e i rimpianti del Cesena: “Prendiamo sempre gol e mi girano le scatole” VIDEO

Giovanni Zaro alterna realismo e rimpianti dopo il pareggio (1-1) del Cesena a Empoli: “Prendiamo sempre gol ed è un dato che da difensore mi fa girare le scatole. Abbiamo concesso il giusto ad una squadra di valore contro l’Empoli. Serve più attenzione ma dal punto di vista della risposta e dell’atteggiamento, non ho nulla da rimproverare alla squadra che non si è disunita, vogliamo continuare il nostro percorso nonostante le difficoltà. Abbiamo interpretato bene il primo tempo, meritando. Nel secondo siamo calati e gli avversari hanno trovato il gol su una palla sporca ma la squadra ha reagito. Dedichiamo la partita e il punto a Bertaccini, la sua battaglia è la più importante in questo momento”.