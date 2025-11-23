Zaro: “Cesena, un’ottima partita ma sul gol del Monza si poteva essere più concentrati” VIDEO

Giovanni Zaro elenca i rimpianti del Cesena senza dimenticare il lato buono della prova di Monza: “Abbiamo fatto un’ottima partita, contro una grande squadra, concedendo il giusto. Di sicuro, potevamo essere più concentrati in occasione del gol subito. Lavoriamo bene come squadra ma si può fare ancora meglio per riuscire a mantenere gli ottimi livelli, di questo inizio di stagione. Inizialmente non ci aspettavamo una pressione così forte del Monza, che ha spinto a più riprese. Nel secondo tempo siamo venuti fuori a livello fisico, con il passare dei minuti, dimostrando di stare bene e di avere tanti minuti nelle gambe”.