Zaro: “Cesena, ai punti si doveva vincere, ma la prestazione è stata inattaccabile” VIDEO

Non nasconde il rammarico per il risultato beffardo del Cesena in quel di Padova nemmeno Giovanni Zaro. “Ripartiamo dall’ennesima ottima prestazione. Siamo partiti un po’ lenti – ha ammesso il difensore centrale dei bianconeri - poi abbiamo preso il controllo del campo e abbiamo dominato il flusso del gioco. Soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo anche trovato la strada della rete. Abbiamo sbloccato il match con un gran gol per poi subire una rete fortunosa. Non ci nascondiamo davanti agli errori. Ci sono stati e rimane il rammarico per non aver raccolto quello che meritavamo. Ai punti avremmo dovuto vincere, ma la prestazione è stata inattaccabile”.