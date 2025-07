Zaro: “A Cesena porto la mia esperienza, un piacere ritrovare Mignani”

Prima dell’uscita inaugurale con la rappresentativa Altosavio, il Cesena ha presentato il difensore centrale Giovanni Zaro, il primo giocatore ad avere già lavorato con Michele Mignani a sbarcare in bianconero. “Vengo da una buona stagione a Modena - ha detto Zaro - anche se avrei voluto fare qualcosina di più. Di conseguenza per me questa nuova esperienza a Cesena è un’opportunità per rilanciarmi. Porterò la mia esperienza e la mia leadership”. Così Zaro sul suo rapporto con Mignani, un allenatore che è stato importante ma non decisivo per il suo approdo a Cesena: “Quando ho avito il primo colloquio con il direttore Fusco, non sapeva che Mignani mi aveva allenato. Di sicuro è un tecnico con cui ho un ottimo rapporto e l’ho trovato con gli stessi valori, anche se si è evoluto, come me del resto”.