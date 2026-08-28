Zamagni dal Cesena al Como: il rischio di perderlo a zero e i dettagli dell’operazione

Il 19enne Davide Zamagni lascia il Cesena e si trasferisce a titolo definitivo al Como, che lo inserirà in Primavera e forse anche in lista Champions League, trattandosi di un giocatore italiano, mentre non potrà schierarlo in Youth League (essendo nato nel 2007). La cessione di Zamagni, che aveva svolto il ritiro con Diamanti prima di essere rispedito in Primavera, porterà nelle casse del Cesena una base fissa di 150mila euro più bonus: facilmente raggiungibile un primo bonus (attorno ai 150mila euro), un po’ più complicato da ottenere il secondo (per 200mila euro). Inoltre il club bianconero riceverà dal Como anche il 30 per cento della futura vendita del cartellino di Zamagni. Un talento che avrebbe meritato di debuttare all’inizio della scorsa stagione e che poi è finito fuori dai radar della prima squadra a causa di un infortunio e poi a causa dell’arrivo di Cole.

Il Cesena aveva proposto a Zamagni l’estensione del contratto con cessione in prestito (con valorizzazione) in Serie C. Zamagni e il suo nuovo procuratore Antonelli hanno detto no. A quel punto, per non perderlo a zero tra un anno, il Cesena ha deciso di assecondare la volontà del giocatore di andare a Como.