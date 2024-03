Vis Pesaro-Cesena: si va verso la conferma della formazione anti-Gubbio

Ventiquattr’ore dopo l’apertura, è stato annunciato il sold out del settore ospiti dello stadio di Pesaro. Alle 17 è quindi stata aperta la vendita ai tifosi del Cesena dei biglietti per la Tribuna laterale coperta A: 188 erano quelli a disposizione, 37 quelli venduti alle ore 20. La vendita di questi biglietti terminerà alle ore 19 di oggi. Nonostante la “presenza assenza” dei gruppi della Curva Mare (che scenderanno a Pesaro ma resteranno all’esterno), il Cesena non sarà solo neppure questa volta e sarà scortato da oltre 600 tifosi.

Toscano conferma tutti

Domani sera in casa della Vis Pesaro, il tecnico bianconero Toscano dovrebbe confermare gli undici che sono scesi in campo dall’inizio contro il Gubbio. Quindi con Piacentini in difesa, Pierozzi a destra e Adamo a sinistra, Francesconi in mediana con De Rose. Anche ieri Corazza, Donnarumma e Pieraccini si sono allenati a parte e solo oggi si capirà se saranno convocati: quello che ha le maggiori possibilità è il Joker. Da segnalare che Coveri ha una caviglia in disordine che gli impedirà di scendere in campo dall’inizio in Cesena-Ascoli Primavera di oggi, partita alla quale prenderanno invece parte il difensore Pitti e il trequartista Giovannini, che saranno schierati da Campedelli nell’undici di partenza.