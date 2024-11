“Mi è piaciuto il coraggio - dice l’ex allenatore bianconero - con cui la mia squadra è venuta a giocare in un campo dove pochi hanno fatto punti. Siamo stati bravi a non lasciare il pallino del gioco al Cesena. Abbiamo provato a vincere fino al 96’. Il Cesena? Per me potrà essere la sorpresa del campionato. Sono particolarmente contento per Ciofi”.