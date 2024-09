Via dalla Nazionale: Cristian Shpendi torna a Cesena

Dopo aver usufruito di due giorni di riposo, il Cesena è tornato in campo ieri pomeriggio a Villa Silvia, dove mancavano i cinque bianconeri impegnati con le rispettive nazionali. Uno di questi, però, rientrerà oggi in Romagna: la Federcalcio albanese, infatti, ha rispedito a casa Cristian Shpendi per l’affaticamento muscolare che non gli ha permesso di giocare contro lo Spezia. Per questo motivo l’attaccante del Cavalluccio salterà la sfida con la Svizzera (alla quale prenderà regolarmente parte il portiere Giulio Veliaj) e da oggi sarà nuovamente a disposizione di Mignani.