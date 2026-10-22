Verso il derby di Modena, i gruppi della Curva Mare: “Andremo all’hotel dove alloggia il Cesena per caricare la squadra”

Attraverso i loro canali social, i gruppi della Curva Mare hanno annunciato la loro presenza sabato a Formigine nell’hotel che ospiterà il Cesena prima del derby di Modena (ore 15). “La prossima trasferta che ci vede affrontare il derby di Modena, come “da pronostico”, sarà libera solo per una parte della tifoseria bianconera, e non per la totalità. Questa volta però, nonostante il divieto, abbiamo deciso di viaggiare comunque in Emilia, per andare ad incitare i ragazzi, per un derby che non si può sbagliare, che arriva in un momento delicato, dove la svolta è da prendere con il cuore e con i denti.. I ragazzi hanno bisogno di noi tutti, e quindi ci faremo trovare carichi e presenti sotto l’hotel dove alloggia la squadra prima del match. Come già detto tante volte, i divieti possono limitare la nostra presenza allo stadio ma non possono privarci dei nostri diritti costituzionali, e soprattutto di seguire ed incitare il nostro Cesena ovunque, anche lontano dagli stadi. L’appuntamento per la tifoseria tutta è sotto l’Hotel Due Pini di Formigine alle ore 12.30. Facciamo sentire la nostra presenza massiccia, e carichiamo i ragazzi per questo incontro fondamentale. Forza Cesena sempre e ovunque”.