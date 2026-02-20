Verso Cesena-Spezia la fiducia di Mignani: “I miei giocatori sanno come rialzare la testa”

Seconda partita consecutiva al Manuzzi per il Cesena, che sabato alle 17.15 ospiterà uno Spezia in crisi. Anche il Cavalluccio, però, deve reagire dopo due sconfitte di fila. Così Michele Mignani in conferenza stampa: “Come si batte lo Spezia? Si prova a batterlo giocando una grande partita, che è quello che proviamo a fare ogni settimana quando ci alleniamo e ogni sabato quando scendiamo in campo. Ma, come sempre, c’è un avversario davanti che non collabora e che vuole fare esattamente la stessa cosa. In settimana ho cercato di lavorare sull’autostima di una squadra che ha perso una partita contro il Venezia con un risultato troppo ampio. Vi posso dire che alleno molti di questi ragazzi da quasi due anni, sono giocatori che ogni volta che sono inciampati hanno rialzato la testa e hanno sempre continuato a lavorare nel modo migliore”.

Contro lo Spezia mancheranno lo squalificato Zaro e l’infortunato Castrovilli, ma a centrocampo tornerà Francesconi, mentre davanti tornano a disposizione Shpendi e Olivieri: “Oggi si sono allenati tutti - ha confermato il tecnico del Cesena - quindi stanno bene. Non hanno fatto tutti gli allenamenti con la squadra durante la settimana, ma sono sani e giovani, non è un allenamento in più che cambia”.

Mignani è tornato anche sull’evidente calo dell’ultimo mese e mezzo: “Secondo me parte dall’inizio del mercato, che per noi è stato particolare. Poi ci sono i nostri demeriti, ci mancherebbe, ma anche un pizzico di sfortuna, perchè alcune gare non avremmo meritato di perderle. Io vedo la squadra tutti i giorni e ho grande fiducia, quando porteremo tutti in condizione torneremo a vedere un Cesena di un certo tipo”.