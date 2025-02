Verso Cesena-Salernitana venduti 1.036 biglietti

Dopo la doppia seduta di ieri a Martorano, Joseph Ceesay appare pienamente recuperato. L’esterno destro svedese-gambiano ha infatti preso parte ad entrambi gli allenamenti e tornerà quindi disponibile in vista della sfida di sabato contro la Salernitana. Ieri mattina la squadra di Mignani ha lavorato sulla forza in palestra mentre nel pomeriggio i bianconeri hanno svolto un allenamento tecnico-tattico sul campo centrale di Martorano. Dove sono in programma anche le sedute di oggi e di domani, mentre per la rifinitura di venerdì si tornerà all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi.

Prevendita a gonfie vele

Il successo ottenuto a Cremona e l’importanza della partita contro la Salernitana (una vittoria avvicinerebbe sensibilmente la salvezza) hanno fatto scattare la corsa ai biglietti. Venduti finora 1.036 biglietti: 674 ai tifosi del Cesena nei settori di tribuna e distinti (curva Mare esaurita in abbonamento) e 362 ai sostenitori granata per il settore ospiti.