Verso Cesena-Bari, il tecnico bianconero Mignani carica i suoi giocatori: «Dobbiamo capire che i risultati dipendono da noi»

A 8 giorni dalla vittoria di Marassi contro la Sampdoria, domani il Cesena tornerà al Manuzzi per provare ad allungare il momento positivo. Contro il Bari è sfida play-off, anche se l’obiettivo primario dei romagnoli resta la salvezza. Settimana un po’ complessa in casa Cesena. Per la partenza di Curto, che a breve sarà ufficializzato dalla Sampdoria, per il mal di pancia di Kargbo, che insieme al suo agente spinge per andare al Blackburn Rovers, ma anche e soprattutto per l’influenza: «E’ girata un po’ l’influenza nello spogliatoio durante la settimana - commenta il tecnico Mignani in conferenza stampa - ma fortunatamente ne siamo usciti. Partito Curto, dall’elenco dei convocati resteranno fuori Chiarello e Siano». Ripensando alla vittoria di Marassi, che ha spezzato una striscia di 4 gare senza successi, il tecnico dice che «Vincere aiuta a vivere meglio la settimana, dobbiamo essere convinti che i risultati dipendano da noi e dobbiamo dare continuità di prestazione, che poi porta a continuità di risultati». E sulla sfida di sabato alle ore 15 contro il Bari: «Troveremo di fronte una squadra solida, che gioca un buon calcio, che ha esperienza e fisicità. All’andata il Cesena non meritava la sconfitta».